Jude Law möchte noch mit 90 Jahren Schauspieler sein

Ende der 1980er– und Anfang der 1990er–Jahre war Jude Law (51) in ersten Serien– und Filmproduktionen zu sehen. Im laufe der Jahrzehnte folgten zahlreiche Rollen in grossen Produktionen wie «Aviator», zwei «Sherlock Holmes»–Filmen oder der «Phantastische Tierwesen»–Reihe. Anscheinend liebt er das Theater und den Film so sehr, dass er niemals in Rente gehen möchte. Das deutet Law zumindest im Gespräch mit dem US–Magazin «People» an.