Jude Law und Jason Bateman machen für Netflix-Serie gemeinsame Sache

Falls die Serie grünes Licht bekommt, wäre es das erste gemeinsame Projekt von Law und Bateman. Für Jason Bateman wäre es die nächste grosse Serienrolle nach seinem Erfolg mit der Netflixserie «Ozark». Auch hier stand er bereits als Regisseur hinter der Kamera. Jude Law wird demnächst nach seiner Rolle in «Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse» unter anderem als Captain Hook in «Peter Pan & Wendy» sowie erneut als Dr. John Watson in «Sherlock Holmes 3» zu sehen sein.