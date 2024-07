Jude Law: Vom Womanizer zum Vorzeige-Papa

Ehefrau Phillipa Coan gibt ihm Beständigkeit

Seine dreijährige Tochter an der rechten Hand, den Buggy mit seinem 1–jährigen Kind in der linken. Jude Law hat keine Augen für Paparazzi oder gar andere Frauen. Sein ganzer Fokus liegt auf seinen beiden Kindern und dem, was er ihnen geben will: die Liebe eines Vaters. Jude Law hat schon vor Jahren verstanden, worum es in seinem Leben wirklich gehen sollte: Konstanz. Ehefrau Phillipa Coan (38), mit der er seit 2019 verheiratet ist, gibt ihm diese lange vermisste Beständigkeit. Coan ist nicht nur beruflich als Psychologin tätig, sie hat offenbar auch viel für Judes Sinneswandel getan. 2020 kam ihre erste Tochter zur Welt, 2023 dann das zweite gemeinsame Kind. Die Namen der Kinder hält das Paar bewusst aus der Öffentlichkeit. So existieren auch auf dem Instagram–Profil des Superstars nur wenige Fotos, die ihn kurz nach der Geburt der Tochter oder bei einem Vater–Tochter–Tag zeigen.