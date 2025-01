Jude Law wird in «Der Magier im Kreml»-Verfilmung zu Wladimir Putin

Während Donald Trump (78) als designierter US–Präsident angeblich ein Treffen mit Wladimir Putin (72) vorbereitet, stellt sich Jude Law (52) darauf ein, den russischen Präsidenten in einem Film zu spielen. Der britische Schauspieler plane in «The Wizard of the Kremlin» als Putin aufzutreten, wie er in einem Interview bestätigt.