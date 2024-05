Judi Dench denkt über Karriere-Ende nach

Judi Denchs letzter Film «Spirited» stammt aus dem Jahr 2022. In der Komödie nach Charles Dickens «Weihnachtsgeschichte» mit Will Ferrell (56) hatte sie jedoch nur einen Miniauftritt. Ihren letzten grösseren Auftritt legte sie 2021 in «Belfast» hin. Für ihre Nebenrolle in Kenneth Branaghs (63) autobiografisch geprägten Film erhielt sie ihre achte Oscar–Nominierung. Ein neues Projekt hat sie laut der Online–Filmdatenbank IMDb nicht in der Pipeline.