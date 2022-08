«Mit überwältigender Trauer geben die Musicoast Pty. Ltd. und Universal Music Australia den Tod der internationalen Musiklegende Judith Durham im Alter von 79 Jahren bekannt», heisst es in dem Post. Die Sängerin sei nach einem kurzen Aufenthalt in einem Krankenhaus in die Palliativstation eingewiesen worden sein. Dort sei sie am Freitagabend «friedlich entschlafen». Als Todesursache wurden Komplikationen einer langjährigen chronischen Lungenerkrankung angegeben.