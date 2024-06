Judith Rakers: Als Gärtnerin braucht sie keinen grünen Daumen

Rakers selbst stand am Rande der Veranstaltung Rede und Antwort und gab im Interview zahlreiche Tipps für Gärtner–Kolleginnen und –Kollegen – und natürlich für solche, die es noch werden wollen. Unter anderem verriet sie ihre persönlichen Tipps für alle Stadtmenschen mit Balkon. Ausserdem erklärte sie, warum man zum Gärtnern überhaupt keinen grünen Daumen brauche und was beim Gemüsegarten am häufigsten über– und unterschätzt werde.