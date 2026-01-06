Judith Rakers: Die Selbstversorgerin wird 50

Rakers entschliesst sich in der Folge zu zwei schwerwiegenden Abschieden. 2017 trennt sie sich nach acht Jahren Ehe von dem Banker Andreas Pfaff (53) und zieht an den Stadtrand von Hamburg. Schon am Ende der ersten Garten–Saison ist sie Selbstversorgerin. 2024 macht sie nach 19 Jahren Schluss bei der «Tagesschau.» Es ist eine Trennung im Guten zugunsten ihres neuen Lebens: «Ich wusste, wenn ich alle meine Ideen umsetzen will, brauche ich Zeit. Und es war klar, dass ich mit dem aufhören muss, das am meisten Zeit beansprucht: der Tagesschau.» Im SWR–Interview betont sie: «Ich habe Plan A – die Tagesschau – nicht verlassen, weil er mir nicht mehr gefallen hat. Ich wollte mich kopfüber mit jeder Faser in Plan B stürzen.»