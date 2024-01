Judith Rakers: Ihr grünes neues Leben nach der «Tagesschau»

Nach 19 Jahren verabschiedet sich mit Judith Rakers (48) eine der beliebtesten und bekanntesten «Tagesschau»–Sprecherinnen von ihrem TV–Publikum. Als sie Mitte Januar überraschend ihren Abschied zum Monatsende verkündete, deutete sie bereits vage an, wohin bei ihr in Zukunft die Reise gehen werde. In einer Mitteilung des NDR erklärte sie, dass es an der Zeit sei, «den Fokus in meinem Leben auf andere Projekte zu lenken, meine unternehmerische Tätigkeit weiter auszubauen und Neues anzupacken, für das neben dem Nachrichten–Schichtdienst bisher zu wenig Zeit war.»