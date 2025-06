Judith Rakers: Ihre neue Farm auf Rügen liegt ganz nahe am Meer

Sie habe dort mittlerweile viele Freunde, so Rakers, Rügen fühle sich wie eine zweite Heimat an. Auf einem Grundstück dort baut sich die ehemalige «Tagesschau»–Sprecherin nun eine neue Farm auf. «Sie liegt ganz nahe am Meer, ich brauche nur zehn Minuten zu Fuss zum Strand», verrät Rakers «Gala» weiter. Mit dabei sind auch ihre zwei Katzen, zwei Pferde und zehn Hühner: «Ich könnte mir nicht vorstellen, irgendwo ohne sie zu leben.» Ihr Haus in Hamburg zurückzulassen, falle ihr zwar schwer, sagt Rakers: «Aber das ist immer so, wenn man sich aufmacht: Man lässt Altes zurück. Es ist keine Entwicklung möglich, wenn wir das nicht tun. Ich war immer ein Mensch, der die Veränderung umarmt.»