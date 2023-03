Judith Rakers: «Mein Leben hat sich sehr verändert»

Angesprochen auf ihre kurzen Haare und auf die Frage hin, ob die recht neue Frisur mit ihrem Landleben zu tun hätte, erklärt sie: «Ich hatte 18 Jahre die gleiche Frisur und wollte nun einmal etwas anderes. Und dann sehe ich wieder Frauen wie Kim [Fisher, »Riverboat«-Moderatorin, Anm.d.Red.] und denke: Ach Mann, so schön lang war aber auch schön. Ich weiss es nicht.» Viele Frauen würden ihr in Zuschriften als Reaktion erklären, dass sie toll aussehe. «Bei den Männern ist es eher so: ‹Ach Mensch, die schönen langen Haare. Wie schade.›»