Judith Williams: Miami hat einen ganz besonderen Platz in ihrem Herzen

Persönliche Verbindung zu Miami

Die «Traumschiff»–Destination Miami hat für Williams eine besondere Bedeutung. «Wir waren mit unseren Kindern und Familie schon mehrfach in Florida und natürlich auch Miami im Urlaub. Aber als ich aufgewachsen bin, hatten meine Eltern nicht die Zeit und auch nicht das Geld, mit uns in Urlaub zu fahren», erinnert sie sich. «Ein einziges Mal war ich mit meinen Eltern im Urlaub, das war an der Ostsee.» Vermutlich liebe sie das «Traumschiff» deshalb so sehr. Einer ihrer ersten eigenen Urlaube führte sie dann nach Miami – eine Stadt, die sie bis heute begeistert: «Dieses Bunte in Miami, die Musik, der kubanische Einfluss, das ist schon traumhaft.»