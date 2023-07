Judith Williams: So baute sie ihr Unternehmen ohne BWL-Studium auf

Eigentlich wollte sie Opernsängerin werden

Der Lebensweg von Judith Williams als Businessfrau war keineswegs vorgezeichnet. Zunächst wollte sie wie ihr Vater an der Oper singen. Doch in Folge der Behandlung eines gutartigen Tumors verlor sie mit 24 Jahren ihre Stimme und musste ihr Gesangsstudium abbrechen. Anschliessend begann sie als Empfangsdame in einem Fitnessstudio und entdeckte dabei ihr Verkaufstalent. Als Moderatorin startete sie bei QVC und HSE durch und entwickelte schliesslich ihre eigene Kosmetiklinie.