Jugendkonten auf Instagram: Was Eltern und Jugendliche wissen müssen

Instagram erklärt in einer Pressemitteilung, dass die neuen Konten «bald zum Standard für alle Teenager*innen in Deutschland» werden sollen. Eltern, die ein solches Konto mit ihren Sprösslingen eingerichtet haben, können dann in der «Instagram Elternaufsicht» einen Überblick sehen, wie ihre Kinder die Plattform nutzen. Ausserdem erhalten sie «Insights», über die sie mit ihrem Nachwuchs «ins Gespräch» kommen sollen.