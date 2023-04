Juli-Sängerin Eva Briegel: «Natürlich ging es uns manchmal nicht gut»

Viele bringen Sie noch immer mit ihren ersten Hits «Geile Zeit» und «Perfekte Welle» in Verbindung. Finden Sie es schlimm, wenn Sie darauf reduziert werden?

Briegel: Ich behaupte, das ist eine Frage der Wahrnehmung. Denke ich an Bryan Adams, denke ich an «Summer of 69». Bei den Ärzten denke ich an Westerland. Wenn ich dann aber ein, zwei Gedanken weiter denke, fallen mir ungefähr zehn weitere gute Songs der Band ein. Unsere Fans lieben auch ganz andere Lieder, zum Beispiel «Wir beide», «Dieses Leben», die elektronischen Lieder von der dritten Platte, und so weiter. Wir sehen, mit welchen Stücken auf Social Media, zum Beispiel auf Tik Tok, Clips unterlegt werden, das ist für uns sehr interessant.