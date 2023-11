Julia Roberts glänzt im kalten London im rosa Minirock

Schauspielerin Julia Roberts (56) ist zur London–Premiere ihres neuen Netflix–Thrillers «Leave The World Behind» in einem rosafarbenen Blazer und einem knappen Minirock in der gleichen Farbe erschienen. Trotz niedriger Temperaturen in der britischen Hauptstadt verzichtete der Hollywood–Star offenbar auf eine Strumpfhose. Die Kälte war Roberts aber nicht anzusehen: Wie gewohnt über beide Ohren strahlend begrüsste sie Medienberichten zufolge die Fans vor dem Curzon Mayfair Kino und wandte sich dann den anderen Gästen zu.