Einen Titel oder weitere Details zum Film gibt es noch nicht. Einzig der Name des Autors und Regisseurs ist bekannt: Max Barbakow ist das Mastermind hinter dem Projekt. Der US-Amerikaner machte sich 2020 mit dem Geheimtipp «Palm Springs» einen Namen in der Szene. Die Zeitschleifen-Komödie mit Komiker Andy Samberg (44) und «How I Met Your Mother»-Darstellerin Cristin Milioti (37) wurde 2020 für zwei Golden Globes nominiert.