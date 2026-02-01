Julia Roberts und Danny Moder: Süsse Liebeserklärung zum Geburtstag

Der erste Liebesbrief ist sicher verwahrt

Doch nicht nur Zärtlichkeiten halten die Beziehung lebendig. In einem Interview mit «CBS Sunday Morning» im selben Jahr erzählte die «Pretty Woman»–Ikone, dass sie und Moder sich noch immer Briefe schreiben. Den allerersten Brief, den sie je von ihm bekam, bewahrt sie bis heute auf – als Erinnerung an den Beginn ihrer grossen Liebe.