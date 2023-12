Julia Roberts verrät: Das wurde aus dem «Pretty Woman»-Traumpaar

Und was ist mit dem Kultfilm «Notting Hill» von 1999, in dem sie neben Hugh Grant (63) eine berühmte Schauspielerin mimte? Anna, so stellte sich Roberts vor, hat Hollywood hinter sich gelassen, um sich in London um eine grosse Kinderschar zu kümmern. «Sie ist im Ruhestand. Sie hat sechs Kinder und hat ihren Taillenumfang erstaunlich gut gehalten», so die 56–Jährige. Ihr Liebster William betreibe seine Buchhandlung immer noch, und daneben leite Anna eine kleine Strickabteilung.