«Eines Tages rief Coretta meine Mutter an und fragte, ob ihre Kinder in die Schule aufgenommen werden könnten, da es schwierig sei, einen Ort zu finden, der ihre Kinder aufnehmen würde», erzählte Julia Roberts. «Meine Mutter sagte: ‹Klar, komm vorbei›, und so wurden sie alle Freunde und halfen uns aus der Patsche.» Die Kings revanchierten sich, indem sie am 28. Oktober 1967 die Rechnung für Julias Geburt übernahmen. Ein halbes Jahr später, am 4. April 1968, wurde Martin Luther King Jr. erschossen.