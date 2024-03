Julian Classen und Freundin Tanja Makarić haben sich getrennt

Alles aus und vorbei: Julian «Julienco» Classen (30) hat am Dienstag (26. März) die Trennung von seiner Freundin Tanja Makarić (26) bekannt gegeben. Zuvor hatte er bei seinen Followern für Spekulationen gesorgt, nachdem er am Montag alle gemeinsamen Fotos mit seiner Liebsten gelöscht hatte. Das klärte er jetzt in seiner Instagram–Story auf: «Wollte mich kurz bei euch melden, wie viele bereits mitbekommen haben, habe ich die Bilder mit Tanja gelöscht, wir haben uns einvernehmlich getrennt.»