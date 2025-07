Julian McMahon: Todesursache des Schauspielers steht fest

Bekannt wurde Julian McMahon vor allem durch seine Rolle als Dr. Christian Troy in der Serie «Nip/Tuck», in der er von 2003 bis 2010 auftrat. Von 2000 bis 2005 spielte er zudem in der Erfolgsserie «Charmed – Zauberhafte Hexen» mit. Auch auf der Kinoleinwand war er zu sehen, unter anderem als Bösewicht Victor von Doom in den Superheldenfilmen «Fantastic Four» (2005) und «Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer» (2007).