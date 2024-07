Julian Nagelsmann und Thomas Müller kämpfen nach EM-Aus mit den Tränen

Im Interview mit der ARD kämpft Nagelsmann in der «Sportschau» mit den Tränen, als er zurückblickt: «Es ist eine Zeit vorbei, die besonders war, in der die Jungs viel gegeben haben und die wir heute unverdient verloren haben.» Der Bundestrainer findet: «Wir haben in der zweiten Halbzeit gut reagiert, haben ein bisschen was korrigiert, weil wir nicht alle bei 100 Prozent waren in der ersten Halbzeit. Spanien hatte zwei ordentliche Chancen in der zweiten Halbzeit, wir aber fünf, sechs. Auch in der Verlängerung waren wir dem siebten Treffer deutlich näher. »