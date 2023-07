Julian Sands: Die Todesursache kann nicht geklärt werden

Mehrere Suchaktionen blieben erfolglos. Am 24. Juni hatten Wanderer dann gegen 10:00 Uhr morgens die Fontana Sheriff's Station kontaktiert, nachdem sie in der Wildnis an dem Berg in Kalifornien menschliche Überreste entdeckt hatten. Einsatzkräfte der Polizei hatten die Leiche daraufhin geborgen und sie der Gerichtsmedizin überführt. Zu diesem Zeitpunkt wurde bereits vermutet, dass es sich um Sands handeln könnte. Das bestätigte die Rechtsmedizin des kalifornischen San Bernardino County am 27. Juni.