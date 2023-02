Sands' Familie hatte sich Ende Januar in einem Statement zu Wort gemeldet und würdigte darin nicht nur die «mitfühlenden Mitglieder des San Bernardino County Sheriff's Department», sondern auch die «heldenhaften Suchteams, die den schwierigen Bedingungen am Boden und in der Luft trotzen, um Julian nach Hause zu bringen». Der gebürtige Brite ist seit 1990 mit der Journalistin Eugenia Citkowitz (59) verheiratet. Das Paar hat zwei Töchter, Natalya (26) und Imogen (23). Aus erster Ehe hat Julian Sands den Sohn Henry (37).