Juliane Fisch und Ben Braun über ihr Debüt in «Die Landarztpraxis»

Wie haben Sie sich ansonsten auf die «Landarztpraxis» vorbereitet, gab es spezielle medizinische Schulungen?

Fisch: So sehr konnte ich mich gar nicht vorbereiten, denn von der Zusage bis zum Drehstart waren es nur knapp drei Wochen. Alles ging sehr schnell! Aber ehrlich gesagt, mag ich sowas auch. Sich mit viel Mut und Lust und Hingabe einem neuen Projekt zur Verfügung stellen. Das hat etwas sehr Kraftvolles. Und da der Fokus in der Landarztpraxis mehr auf den emotionalen und familiären Geschichten liegt, gab es vorher keine speziellen Schulungen. Wir haben allerdings in den jeweiligen Szenen, in denen es gebraucht wird, medizinische Beratung vor Ort.