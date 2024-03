Julianne Moore als intrigante Adelige in Sky-Serie «Mary & George»

Optisch sendet der Teaser «Game of Thrones»–Vibrationen. Das 17. Jahrhundert ist düster und dreckig, die Feiern am Hofe dekadent. Kehlen werden durchgeschnitten, Blut in Gesichter geschmiert, dazu explizite schwule Sexszenen. Das alles zu den Klängen einer verzerrten Version von «I Wanna Be Your Dog», dem Sadomaso–Klassiker von Iggy Pop (76) und seinen Stooges.