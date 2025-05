Juliette Binoche bis Halle Berry: Cannes-Jury posiert zum Auftakt

Auch Strong und Berry mögen es einfarbig

Zwei weitere Hollywoodstars befanden sich direkt neben ihr: Jeremy Strong (46), der zuletzt mit der Serie «Succession» von sich reden machte und bei den Oscars Anfang des Jahres für das Trump–Drama «The Apprentice» eine Nominierung als bester Nebendarsteller einheimsen konnte. Auch er setzte wie Binoche auf einen monochromen Look, in seinem Fall ein Cord–Outfit in einem hellen Kastanienbraun. Beinahe schon sein Markenzeichen: ein farblich passender Anglerhut durfte ebenfalls nicht fehlen. Strong gehört der Jury ebenso an wie Halle Berry (58), die sich für den feierlichen Anlass für ein zweiteiliges schwarzes Tweed–Kleid von Chanel entschieden hatte.