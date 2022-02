Juliette Binoche bringt Farbe auf die Berlinale

Juliette Binoche (57) hat am Samstagabend auf der Berlinale alle Blicke auf sich gezogen. Der französische Schauspielstar erschien zur Premiere seines Filmes «Avec amour et acharnement» in einem orangefarbenen Zweiteiler aus Blazer mit tiefem Ausschnitt und weiter, überlanger Hose. Ein Gürtel betonte die Taille der Schauspielerin.