Juliette Binoche wird Jury-Präsidentin bei Filmfestpielen in Cannes

In jüngerer Zeit spielte Binoche Coco Chanel in Todd A. Kesslers AppleTV+–Serie «The New Look» und tat sich erneut mit ihrem «Der englische Patient»–Kollegen Ralph Fiennes (62) für «The Return». Im vergangenen Jahr übernahm sie das Amt der Präsidentin der Europäischen Filmakademie in Berlin, die seit 1988 jährlich den Europäischen Filmpreis verleiht.