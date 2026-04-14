«Jumanji 3»: Offizieller Titel und erster Teaser enthüllt

In dem Video, dass Johnson und Co. laut Medienberichten bei der CinemaCon der Fachwelt vorstellten, halten sich die Videospielfiguren in einem Café auf. Ihre jungen Spieler treffen dort auf sie. Doch die Helden agieren zunächst noch unbeholfen. «Sie hängen in einem Demo–Modus fest», sagt der von Alex Wolff (28) gespielte Spencer.