Junge Frau stirbt bei Brasilien-Konzert von Taylor Swift

Der Star ist von der Nachricht am Boden zerstört

In einem handgeschriebenen Brief, den Swift in einer ihrer Instagram–Storys veröffentlichte, bezieht der Star Stellung zu der Tragödie: «Ich kann nicht glauben, dass ich diese Worte schreibe, aber mit gebrochenem Herzen muss ich mitteilen, dass wir heute Abend vor meiner Show einen Fan verloren haben. Ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr ich deswegen am Boden zerstört bin.» Sie habe noch nicht viele Informationen über den Fall erhalten, sie wisse nur, dass die Tote «unfassbar jung» gewesen sei.