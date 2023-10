Jungschauspielerin Helena Zengel: «Mein Ziel ist der Oscar»

So vereinbart sie Schule und Dreharbeiten aktuell

Aktuell ist sie in der Thriller–Serie «Die Therapie» (Prime Video) zu sehen, bis August drehte sie für den Kinofilm «Transamazonia» in Brasilien. «Ich werde von der Schule freigestellt und bekomme Aufgaben», erklärte Zengel, wie sie alles unter einen Hut bekommt. «Wenn ich drehe, habe ich meist dieselbe Lehrerin, die immer mitkommt. Zum Glück muss man keine Videokonferenzen mehr machen wie in Corona–Zeiten. Jetzt kann ich einfach meine Aufgaben erledigen und sie danach abgeben.» Doch die Vereinbarung von Schule und Schauspielerei werde sicher schwieriger: «Beim Abitur muss man sich echt reinhängen. Wenn ich da ständig weg wäre, könnte ich mir vorstellen, dass da die Lehrer doch noch mal strenger werden. Momentan ist es noch entspannt, weil ich auch sehr gut in der Schule bin. Aber das würde dann sicher anders werden.» Deshalb will sie ihre schulische Laufbahn bald erstmal beenden.