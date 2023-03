Sie sahnte einen Preis ab

Lavigne hatte an dem Abend auch noch ein freudigeres Ereignis zu feiern: Ihr wurde der TikTok Juno Fan Choice Award verliehen. «Danke an meine grossartigen Fans, die für mich gestimmt haben», schrieb die Musikerin bei Twitter. «Das ist mein zehnter Juno Award und mein vierter Fan Choice Award. Prost auf die nächsten 20 Jahre!» Als kleine Anspielung auf die Protest-Aktion verpackte sie in einem P.S. noch einmal die Worte, die sie der Demonstrantin entgegengebracht hatte. Nach der Show wurde sie laut «New York Post» zudem nach den unvergesslichsten Momenten aus 20 Jahren Preisverleihung gefragt, und Lavigne antwortete: «Das wird definitiv als eines der Highlights in die Geschichte eingehen.»