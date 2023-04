Juno Temple soll Hauptrolle in «Venom 3» bekommen

Ihr Kollege Tom Hardy (45) soll demnach als titelgebender Antiheld und Spider-Man-Erzfeind Venom/Eddie Brock zurückkehren. Vor rund einem Jahr wurde erstmals angekündigt, dass ein dritter «Venom»-Teil gedreht werden soll. Der erste Streifen kam 2018 in die Kinos, die Fortsetzung «Venom: Let There Be Carnage» folgte 2021. Beide Filme sind Teil von Sonys Spider-Man-Universum. Sie konnten Kritiker nicht gerade überzeugen, spielten an den Kinokassen zusammen aber weltweit rund 1,36 Milliarden US-Dollar ein.