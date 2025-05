Jupp Heynckes wird 80: Der Mann für die grossen Momente

Vom Stuckateur zum Fussballstar

Josef «Jupp» Heynckes erblickte am 9. Mai 1945 in Mönchengladbach das Licht der Welt. Als neuntes von zehn Kindern wuchs er in einfachen Verhältnissen auf. «Es war mein Verlangen, Fussballer zu werden. Ich tat alles dafür, schon in der Jugend», erinnerte sich Heynckes später im «kicker» an seine Kindheit. Mit Erfolg: Nach einer Ausbildung zum Stuckateur wechselte er mit 17 Jahren in die Jugend von Borussia Mönchengladbach.