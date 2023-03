«Jurassic Park»-Star Sam Neill an Krebs erkrankt

Der neuseeländische Schauspieler Sam Neill (75) ist im vergangenen Jahr an Krebs erkrankt. In seiner am 23. März erscheinenden Autobiografie «Did I Ever Tell You This?» (auf Deutsch: «Habe ich Dir das je erzählt?») beschreibt Neill, dass er die Krankheit während der Pressetour zum letztjährigen Kinohit «Jurassic World: Ein neues Zeitalter» zuerst bemerkt hatte.