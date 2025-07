Jürgen Drews erhält Bayerischen Verdienstorden von Markus Söder

Grosse Ehre für den Neu–Bayern

Zur Verleihung erschien Drews standesgemäss in einer weissen Lederhose und mit Trachtenweste. Erst im vergangenen Jahr waren er und seine Frau Ramona (51) aus Norddeutschland nach München gezogen. «Was für eine Ehre! Ich freue mich riesig auf diesen besonderen Tag und bin dankbar für all die Jahre, die ich das tun durfte, was ich liebe – und dass das auch noch gesehen und gewürdigt wird», hatte Drews im Vorfeld der Verleihung auf Instagram geschrieben.