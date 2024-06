Jürgen Klinsmann und Co: Klassentreffen der Europameister von 1996

Auf dem Programm stand ein Galaabend zu Ehren der Europameister. Dazu streunten Klinsmann und Co. durch den Park und fuhren mit der Alpenachterbahn «Enzian». Sie besichtigten auch den neuen Themenbereich Kroatien. Gegen das Land von der Balkanhalbinsel hatte sich die deutsche Mannschaft übrigens bei der EM durchgesetzt. Im Viertelfinale gewann Deutschland mit 2:1. Am 30. Juni 1996 reckte dann Jürgen Klinsmann den EM–Pokal nach einem Sieg über Tschechien im Wembley–Stadion in den Himmel.