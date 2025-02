Jürgen Klopp hat Tipp für «Let's Dance»-Juror Joachim Llambi

Als klassische Schelte wollte Klopp seine Bemerkung aber nicht verstanden wissen, erklärte er dem Blatt«: »Ich habe nicht kritisiert, ich habe nur gesagt, dass es auch andere Kritik gibt. Es ist keine Kritik an ihm.« Der »Let's Dance«–Juror liess die Seitenhiebe des beliebten Trainers allerdings an sich abprallen. »Jeder kann sagen, was er will. Ich bin da ganz entspannt«, konterte Llambi laut »Bild« cool, der ebenfalls vor Ort war. Er habe Engel auch gut bewertet, nur die letzte Gruppe – eben mit Thomalla – nicht: »Die waren auch nicht gut."