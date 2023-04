Jürgen Milski: «Ekaterina und ich sind das perfekte Team»

«Eine Menge Kohle» mit zahlreichen TV-Formaten

Dass er sich bestens mit Ekaterina verstehe, bedeute jedoch nicht, dass er mit der Profitänzerin auch über das Tanzparkett wirbeln würde. «Ekaterina würde an meinen Tanzkünsten verzweifeln. Sie ist der strengste Tanzcoach bei ‹Let›s Dance' und ich bin ja eher der lustige Vogel, der das alles nicht so ernst nimmt, wie man weiss. Aus dem Grund würden wir uns jeden Tag in die Wolle kriegen», ist sich Milski sicher.