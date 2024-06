Jürgen Vogel spricht über die Krebserkrankungen seiner drei Schwestern

Palliativ–Verein mit seinem Cousin

Er hatte seinen Cousin Benjamin Vogel (41) mit in die Talkshow gebracht, der gelernter Krankenpfleger und Heimleiter in Bochum ist. Auch Benjamin Vogel hat schwere Schicksalsschläge erlebt. Er verlor seinen Sohn nach der Geburt, die Mutter seines zweiten Sohnes starb an einem Tumor und sein Vater an Corona. Um unheilbare Kranke und deren Angehörige zu unterstützen, gründete er vor drei Jahren den Verein «Palliativberatung basis e. V.» Schirmherr ist Jürgen Vogel. Der Schauspieler, der sieben Kinder hat, engagiert sich zudem für ein Kinder–Hospiz in Hamburg und den Verein «Junge Helden», der über Organspende aufklärt.