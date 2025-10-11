Jürgen Vogel über seine grosse Patchworkfamilie: «Ein Riesengeschenk»

Jürgen Vogel (57) hat in der «NDR Talk Show» (10.10.2025 ab 22:30 Uhr im NDR–Fernsehen) über sein Patchwork–Glück gesprochen. «Ich habe sieben Kinder mit vier Müttern und wir machen das alle gemeinsam», erklärte der Schauspieler in der Sendung mit Barbara Schöneberger (51) und Hubertus Meyer–Burckhardt (69) am Freitagabend.
«Das ist halt das Tolle, ich habe wirklich grosses Glück gehabt, dass wir alle Familienfeste zusammen feiern und selbst wenn die Kleinste Geburtstag hat, kommen auch alle anderen Mütter», so Vogel. Das sei «natürlich ein Riesengeschenk, ehrlich gesagt. Für mich und für die Kinder, für uns alle. Für die Mütter, dass wir es hingekriegt haben.»
Jürgen Vogel an der Seite von «Jenseits der Spree»–Kollegin
Auch sechs Enkelkinder hat der Film– und TV–Star, der seinen Durchbruch 1992 in Sönke Wortmanns Filmkomödie «Kleine Haie» hatte, bereits, wie er ebenfalls erzählte. Der Schauspieler trat zusammen mit seiner Kollegin Lea Zoë Voss in der «NDR Talk Show» auf und sprach auch über die Krimiserie «Jenseits der Spree», die bereits seit 2021 läuft. Die neuen Folgen laufen ab 24. Oktober im ZDF. Die Dreharbeiten für Staffel sechs von «Jenseits der Spree» haben bereits begonnen.
Lea Zoë Voss verriet über Jürgen Vogel in der TV–Show: «Er ist nicht nur eine Inspiration für mich, sondern auch fast eine Vaterfigur geworden. Beim Filmen sowieso, aber es ist auch privat so, dass ich mit allen Fragen zu ihm kommen kann und er hilft mir immer weiter. Es kann wirklich alles sein, auch bei Männergeschichten.»