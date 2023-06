Jürgen von der Lippe: Auch mit 75 liebt er die Bühne noch

Fernsehmoderator, Komiker, Autor, Musiker, Entertainer, Schauspieler, Hörbuchsprecher: Die Berufsliste von Jürgen von der Lippe ist lang. Am heutigen 8. Juni wird der Wahl-Berliner 75 Jahre alt und kann auf ein arbeitsreiches Leben zurückblicken. So feiert der Mann mit den bunten Hawaiihemden in diesem Jahr sein 50. Bühnenjubiläum. Auch an seinem Ehrentag gönnt er sich keine Pause: Er liest am Abend im Berliner Kabarett «Die Wühlmäuse» aus seinem Buch «Sex ist wie Mehl». Der umtriebige Show-Experte will offensichtlich noch lange nichts vom Ruhestand wissen und plant bereits bis Ende 2024 viele Auftritte. Das WDR Fernsehen widmet ihm zu seinem Geburtstag die Jubiläumssendung «Von der Lippe wird 75 und will nur spielen» (10. Juni, 20.15 Uhr). Im Radiosender WDR 5 beschäftigt sich die «Liederlounge» mit seinen Songs wie «Guten Morgen, liebe Sorgen» (11. Juni 2023, 22.04 Uhr).