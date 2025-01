«Juror #2»: Sagt Clint Eastwood mit diesem Film Hollywood Lebewohl?

Clint Eastwood wird am 31. Mai 95 Jahre alt. Diesem Alter überhaupt nahe zu kommen, ist eine Seltenheit. Es (womöglich) als aktiver Filmschaffender im stressigen wie schnelllebigen Business von Hollywood zu tun, grenzt geradezu an übernatürliche Mächte. Am 16. Januar kommt mit dem Gerichtsdrama «Juror #2» Eastwoods neue Regiearbeit in die deutschen Kinos – und mit ihr die neuerliche Frage, ob es sich um seine letzte handeln wird. Ein Blick auf die geplanten Projekte des Alt–Altmeisters zeigt: Ganz hat er mit der Traumfabrik wohl immer noch nicht abgeschlossen.