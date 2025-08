Jussi Adler-Olsen wird 75: Der Krebs hat seine Träume zerstört

Der Erfolg als Schriftsteller kam bei Jussi Adler–Olsen erst in der zweiten Lebenshälfte. Der Däne ist der Sohn eines Psychiaters und studierte zunächst selbst Medizin sowie Soziologie und Filmwissenschaft. Danach hatte er unter anderem einen Comic–Laden, investierte in Immobilien, war Geschäftsführer in Verlagen und komponierte Musik. Auf das Schreiben konzentrierte er sich in den 1990er Jahren. 1997 erschien «Das Alphabethaus», der grosse Erfolg blieb aber auch mit zwei weiteren Thrillern zunächst aus. Bis er Carl Mørck zum Leben erweckte. Mit «Erbarmen» feierte Adler–Olsen 2007 seinen grossen Durchbruch, er war damals 57.