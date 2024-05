«Just Married»: Nina Bott hat zu ihrem Benjamin Ja gesagt

Nina Bott ist «frisch verheiratet»

Um unmissverständlich klarzumachen, dass die beiden sich das Jawort gegeben haben, fügt Bott nicht nur ein Ring– und ein Herz–Emoji an, sondern auch die Hashtags #justmarried, #love und #mrandmrs – also «frisch verheiratet», «Liebe» sowie «Herr und Frau». Dazu veröffentlicht die Moderatorin ein Bild, auf dem sie auf einem Bett sitzt, die Füsse in einen Sektkühler gesteckt. Daneben liegen Designer–High–Heels von Jimmy Choo. Während der Mr. zum Zeitpunkt der Aufnahme also noch schlief, sorgte Bott offenbar für ein bisschen Abkühlung.