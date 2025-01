Justin Baldoni will «bald» gegen Blake Lively zurückklagen

Zehn Tage später, am 31. Dezember, verklagte Justin Baldoni die «New York Times» wegen Verleumdung. In der Klage behauptet er, die Zeitung habe in ihrem Artikel über Livelys Klage und die Probleme hinter den Kulissen des Films «ausgewählte» und abgeänderte Nachrichten verwendet, die aus dem notwendigen Kontext gerissen und absichtlich zusammengefügt wurden, um in die Irre zu führen. In der Klage wurden Baldoni, seine Produktionsfirma, drei Produzenten des Films sowie Jennifer Abel und Melissa Nathan als Kläger genannt. Die Zeitung plane, sich energisch gegen die Klage zu verteidigen, heisst es in einem Statement. In dem Artikel sei «akribisch und verantwortungsvoll» berichtet worden.