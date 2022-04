Justin Bieber hat seine eigene Vespa designt

Biebers erste Vespa-Fahrt

In der Pressemitteilung erinnert sich Bieber auch an seine erste eigene Vespa-Fahrt: «Das erste Mal, dass ich eine Vespa gefahren bin, war irgendwo in Europa, wahrscheinlich entweder in London oder Paris. Ich erinnere mich nur, dass ich eine Vespa gesehen und gedacht habe: ‹Ich möchte so eine fahren›. Und ich hatte so eine tolle Zeit, nur der Wind in meinen Haaren, die Freiheit. Es hat Spass gemacht.»