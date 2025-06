Justin Bieber kämpft mit Aggressionsproblemen

«Ich weiss, dass ich Aggressionsprobleme habe»

Die Leute hätten ihm wiederholt gesagt, dass er «heilen» solle, schreibt Bieber in einem am 16. Juni veröffentlichten Beitrag. Und er fragt: «Glaubt ihr nicht, dass ich, wenn ich mich selbst hätte in Ordnung bringen können, das nicht schon längst getan hätte? Ich weiss, ich bin kaputt. Ich weiss, dass ich Aggressionsprobleme habe.» Sein Leben lang habe er hart an sich gearbeitet, um wie andere Menschen sein zu können. Umso mehr er an seinem persönlichen Wachstum arbeite, umso ermüdender sei es für ihn – und es mache ihn immer noch wütender. Jesus sei die einzige Person, durch die er sein Leben anderen widmen wolle. «Offen gesagt, bin ich in letzter Zeit erschöpft davon, an mich zu denken. Geht es euch nicht auch so?»